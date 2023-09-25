В Сыктывкаре сгорел трансформатор: без света остались почти 500 домов Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В воскресенье, 24 сентября, на Максаковских дачах в Сыктывкаре почти 500 домов остались без света. Об этом сообщили местные жители.

По их словам, около 16.00 сгорел трансформатор подстанции. В результате без света остались четыре сообщества. Это «Сплавщик» (128 домов), «Орион» (133 дома), «Маяк» (117 домов) и «Искатель» (117 домов). Местные жители рассказали, что в некоторых домах постоянно живут люди. Среди них – дети и инвалид колясочник, передает БНК.

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