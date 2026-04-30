В Коми резко подешевели овощи

В Коми изменились цены за неделю.

За прошедшую неделю в Коми изменились цены. Подорожали: сосиски и сардельки (+3,8%), мороженая неразделанная рыба (+2,4%), поваренная соль (+1,8%), мясо кур (+1,7%), сахар-песок (+1,2%), полукопченые и варено-копченые колбасы (+1,0%). Подешевели куриные яйца (-3,4%).

Из плодоовощной продукции выросли цены: на столовую свеклу (+2,7%), репчатый лук (+2,2%), морковь (+1,7%). А огурцы упали на 18,6%, помидоры – на 11,5%.

Среди лекарств подорожал активированный уголь (+1,3%). Подешевели: римантадин (-1,6%), метамизол натрия (-1,3%), валидол (-1,1%).

Из непродовольственных товаров первой необходимости: пеленки для новорожденных (+3,4%), туалетное мыло (+2,2%), стиральные порошки (+1,4%), сухие корма для животных (+1,2%). Из остальных – смартфоны (+1,2%). Бензин и дизельное топливо не изменились.

