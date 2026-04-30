В Коми 15,4 тысячи студентов учатся по программам среднего звена

Девочек среди них больше, чем мальчиков: 53% против 47%. Фото: Павел МАРТИНЧИК. Перейти в Фотобанк КП

В Коми работают 33 образовательные организации, где готовят специалистов среднего звена. Там учатся 15,4 тысячи студентов – это 47% от всех студентов республики (38% – в вузах, 15% – по программам рабочих и служащих). В 2010 году доля таких студентов была 25%, а доля студентов вузов – 55%.

Девушек среди них больше, чем юношей: 53% против 47%. Больше половины студентов (51%) – это молодежь от 18 до 25 лет. Каждый третий студент младше 18 лет, а на возрастную группу 25 лет и старше приходится 10%.

Очно учится 87% студентов, заочно – 10%, вечернюю форму выбрали 3%. За счет бюджета обучаются 11 тысяч человек – это 72% от общего числа.

Каждый шестой выпускник средних спецучреждений в 2025 году получил образование в сфере медицины или фармации. Популярными направлениями также стали: техника и технологии наземного транспорта, управление в технических системах (9%), юриспруденция (9%), информатика и вычислительная техника, информационная безопасность (8%), прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия (8%).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

