В Коми продали товаров на 268,9 млрд рублей

Доля розничных сетей выросла до 42%.

В 2025 году в розничных магазинах и на ярмарках Коми продали товаров на 268,9 млрд рублей. В сопоставимых ценах это на 4,9% больше, чем годом ранее.

В структуре продаж самую большую долю занял алкоголь (9%), затем мясо и мясные продукты (7%), легковые автомобили (7%), молочные продукты, лекарства, табачные изделия и автомобильный бензин (по 5%).

Объем продаж пищевых продуктов, напитков и табака вырос на 5,2% в сопоставимых ценах, а непродовольственных товаров – на 4,6%.

Среди продуктов сильно вырос спрос на консервированные фрукты и овощи, свежий картофель, питьевое молоко и упакованную питьевую воду. Зато заметно упали продажи животных масел и жиров, рыбы и соли. Из непродовольственных товаров сильнее всего выросла продажа лекарств, компьютеров и мебели. А автомобильные детали и запчасти, а также мобильные телефоны стали покупать реже.

Доля розничных торговых сетей в 2025 году выросла до 42% от общего оборота. Сети продали 64% всех продовольственных товаров и 18% непродовольственных (в 2024 году было 66% и 14% соответственно).

