Агрессивный пес в Воркуте набросился на пенсионера и порвал куртку

После нападения 67-летнему мужчине потребовалась врачебная помощь.

В Воркуте прокуратура проверила жалобу местного жителя, которого укусила собака. 28 октября 2025 года 67-летний пенсионер выходил из подъезда и столкнулся с соседом и его псом. Агрессивное животное набросилось на мужчину, укусило за руку, повредило левое предплечье и порвало куртку. Пострадавшему потребовалась помощь врачей.

Пенсионер обратился в прокуратуру на личном приеме. Надзорное ведомство проконтролировало проверку полиции по факту нападения. Владельца собаки привлекли к административной ответственности за нарушение правил содержания животных.

Кроме того, прокуратура подала в суд иск о взыскании компенсации морального вреда. Суд удовлетворил требования и обязал хозяина собаки выплатить пенсионеру 30 тысяч рублей.

