НовостиОбщество30 апреля 2026 13:00

Суд оштрафовал главу села в Коми на 5 тысяч рублей за формальные ответы

Глава айкинской администрации ответил на обращения не по существу
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Прокуратура Усть-Вымского района выявила нарушения при рассмотрении жалоб граждан.

Прокуратура Усть-Вымского района проверила жалобу местного жителя на администрацию сельского поселения «Айкино». Выяснилось: глава поселения давал ответы не по существу вопросов, а часть доводов, которые нужно было направить в районный отдел охраны окружающей среды, оставил без внимания.

Прокуратура завела на чиновника административное дело за нарушение порядка рассмотрения обращений. Мировой судья Айкинского судебного участка оштрафовал главу поселения на 5 тыс. рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кира скоро вернётся домой: медведица из Коми благополучно перезимовала и скоро вернётся в родной регион

Медведица из Коми перезимовала под Тверью и ждёт переезда в родные края (подробности)