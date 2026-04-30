В Коми в огне погиб 64-летний мужчина

С начала года в регионе случилось 345 пожаров.

В Коми за одни сутки на пожарах погибли 4 человека. В регионе ухудшается обстановка с возгораниями, сообщила пресс-служба ГУ МЧС.

С начала года случилось 345 пожаров, что на 11% больше, чем за тот же период в прошлом году. Погибли 19 человек.

В селе Пезмег поздно ночью 29 апреля загорелась хозпостройка. Огонь потушили на площади 40 кв. м. При разборе нашли тела троих погибших. Предварительная причина – неосторожное курение.

А в поселке Усть-Лопью Прилузского района вспыхнула квартира в жилом доме. Пожар охватил 10 кв. м, двоих человек эвакуировали, но один 64-летний мужчина погиб. Причина та же – неосторожность при курении.

Кира скоро вернётся домой: медведица из Коми благополучно перезимовала и скоро вернётся в родной регион

Медведица из Коми перезимовала под Тверью и ждёт переезда в родные края (подробности)