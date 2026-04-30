Средняя зарплата в Коми в феврале 2026 года превысила 95 тысяч рублей

Меньше всех получают работники розничной торговли – 57,7 тыс. рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В феврале 2026 года среднемесячная зарплата в Коми составила 95 943 рубля. Об этом говорится в докладе Комистата о социально-экономическом положении республики за январь-март 2026 года.

По сравнению с февралем 2025 года зарплата выросла на 10,3%. За первые два месяца этого года средний доход достиг 98 099 рублей, что на 10,2% больше, чем за тот же период в прошлом году.

Традиционно больше всех зарабатывают в добыче нефти и газа. Так, в феврале 2026 года там получали 175 641 рубль. В целом по сфере добычи полезных ископаемых зарплата составила 150 441 рубль.

На втором месте – работники сухопутного и трубопроводного транспорта с доходом 133 642 рубля. А в целом по отрасли «Транспортировка и хранение» средняя зарплата – 124 314 рублей.

Третью строчку заняла сфера «Финансы и страхование» – 111 801 рубль.

Самые низкие доходы у сотрудников розничной торговли – за январь-февраль 2026 года они получили в среднем 57 775 рублей.

