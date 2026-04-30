На пожаре в Коми погибли три человека: СК завел уголовное дело

Следственный комитет завел уголовное дело по факту гибели трех человек в результате пожара в Корткеросском районе Коми. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного коми

Трагедия произошла в среду, 29 апреля, в селе Пезмег. На территории пилорамы загорелся балок. В результате погибли трое мужчин, которые временно жили в этом помещении. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам. Следователи выясняют все обстоятельства происшествия и ищут виновных.