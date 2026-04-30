В Сыктывкаре подросток стрелял из пистолета по остановке: его задержали за вандализм

В Сыктывкаре 15-летнего местного жителя, стрелявшего из пистолета по остановке, подозревают в вандализме. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

В полицию обратился представитель МКП «Дорожное хозяйство». Он сообщил о повреждении остановочного павильона около дома №21 по улице Орджоникидзе. Полицейские нашли подозреваемого. Им оказался 15-летний подросток. Его доставили в отдел полиции.

Оказалось, что юноша с другом находился около остановки. Сыктывкарец решил похулиганить. Он выстрелил из пневматического пистолета в стеклянный корпус павильона. Сумма ущерба превысила 25 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о вандализме. Житель столицы Коми находится под подпиской о невыезде.