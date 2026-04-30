В Коми от клещей пострадали еще 40 человек, из них 7 детей

36 укушенных из Сыктывкара и 21 из Прилузского района.

В управлении Роспотребнадзора по Коми сообщили, что с 20 по 26 апреля за помощью после укусов клещей обратились 40 человек, из них 7 детей. Всего с 29 марта зарегистрировали 102 пострадавших, включая 25 детей. Привитыми от клещевого энцефалита были 25 человек. Противоклещевой иммуноглобулин ввели 13 детям и 8 взрослым, а 26 взрослым назначили йодантипирин.

Больше всего укушенных оказалось в Сыктывкаре – 36 человек. В Прилузском районе – 21, в Сыктывдинском – 11, в Усть-Вымском – 10, в Сысольском – 8, в Усть-Куломском – 6, в Корткеросском – 4, в Койгородском – 2, а также по одному в Ухте и Удорском районе.

В 66% случаев клещи присосались на придомовых территориях, в 14,6% – во время охоты, рыбалки или прогулок по лесу, в 12,4% – на дачах, а в 3,4% – в местах массового скопления людей. Еще 3 случая завезли из других регионов России.

Если клещ присосался, нужно идти в больницу по месту жительства. В Сыктывкаре детей принимают в травмпункте Республиканской детской клинической больницы, а взрослых – в травмпункте городской больницы №1. Детям без прививок сразу вводят иммуноглобулин, а непривитым взрослым – только если в снятом клеще найдут вирус энцефалита. Укол нужно сделать в течение 72 часов после укуса.

