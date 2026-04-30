Летевший из Москвы в Пермь самолет задержался в Сыктывкаре Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Самолет, летевший из Москвы в Пермь, вынужденно приземлился в Сыктывкаре и задержался. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта, в который направлялось воздушное судно.

В среду, 29 апреля, украинские беспилотники атаковали промышленное предприятие в Перми. Аэропорт Большое Савино временно приостановил работу. Поэтому самолет, вылетевший из московского Шереметьево в 11 часов, прибыл по месту назначения в только в 21:34. Пока в Перми действовали ограничения, воздушное судно находилось в Сыктывкаре.