В Коми мужчина с ножом убил собутыльника: его арестовали

Сыктывкарцу назначили 1,5 года работ за хулиганство в отношении подростка

В Эжвинском районе Сыктывкара 50-летнего местного жителя признали виновным в хулиганских действиях в отношении 14-летнего подростка. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Инцидент произошел в июне 2025 года. Пьяный сыктывкарец находился на крыльце торгового центра по улице Космонавтов. Горожанин грубо нарушал общественный порядок. Из хулиганских побуждений житель столицы Коми, используя нож, совершил преступление действия в отношении подростка.

Было возбуждено уголовное дело. Фигурант возместил потерпевшему причиненный преступлением моральный вред. Суд признал жителя Коми виновным. Его приговорили к 1 году 6 месяцам принудительных работ. 10% заработка осужденного будет удерживаться в доход государства.