В Сыктывкаре мотоцикл врезался в Fiat и Volkswagen: пострадал один человек

Фото: Госавтоинспекция Коми

В четверг, 30 апреля, в Сыктывкаре столкнулись мотоцикл Honda, а также автомобили Fiat Albea и Volkswagen Jetta, в результате чего пострадал один человек. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Коми.

Авария произошла около пяти вечера. Молодой человек 1997 года рождения ехал на мотоцикле по улице Станционной в сторону Морозова. Напротив дома №160/3 водитель пошел на обгон. Мотоциклист выехал на встречную полосу и врезался в попутный Fiat, который поворачивал налево. Далее Honda врезалась в припаркованный Volkswagen.

В результате ДТП пострадал один человек. У мотоциклиста диагностировали травму левого запястья и кисти. Госпитализация пострадавшему не потребовалась. Он был в шлеме. Водитель получил права в 2022 году. Его привлекали к ответственности за нарушение правил дорожного движения 139 раз. При этом молодого человека нет категории вождения на мотоцикл.