СК помог жительнице Коми получить от работодателя зарплату

Следственный комитет помог жительнице Коми получить от работодателя зарплату. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Воркутинка – сотрудница ресурсоснабжающей организации. С января горожанке не полностью выплачивали зарплату. В итоге перед жительницей Заполярья образовалась задолженность.

«Многочисленные обращения к работодателю результатов не принесли», – говорится в сообщении.

Женщина обратилась в СК. После этого трудовые права сотрудницы оперативно восстановили. Задолженность по зарплате полностью погасили. Жительница Заполярья поблагодарила следователей за помощь.