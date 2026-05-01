В Коми пробурят восьмикилометровую исследовательскую скважину

В Коми планируют пробурить исследовательскую скважину глубиной до восьми километров. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

Руководитель региона Ростислав Гольдштейн посетил Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II. Глава Коми встретился с ректором вуза Владимиром Литвиненко. Они обсудили реализацию совместных программ.

В частности, речь шла об участии университета в реализации научно-технической программы по глубинному изучению генезиса типовых структур Земли.

«Программа предусматривает бурение сверхглубокой исследовательской скважины глубиной до 8 000 метров в Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции», – говорится в сообщении.

За основу взяли отечественный опыт. Речь идет о Кольской сверхглубокой скважине. Ее глубина составляет 12 261 метр. Это крупнейший в мире научный эксперимент по изучению недр нашей планеты.

Гольдштейн отметил, что этот стратегический проект позволит развить минерально-сырьевую базу Коми, а также внедрить отечественные технологии в геологоразведку. По словам главы республики, реализация такой инициативы укрепит научный потенциал России в области сверхглубокого бурения.

«Уверен, что современные исследования в Коми будут способствовать развитию этого направления на новом технологическом уровне», – добавил Гольдштейн.