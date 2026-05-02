В Коми выросло число пострадавших в результате ЧП с вертолетом

Количество пострадавших в результате ЧП с вертолетом в Коми увеличилось до 11 Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Количество пострадавших в результате ЧП с вертолетом, которое произошло в Усинске в пятницу, 1 мая, увеличилось до 11. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Коми.

Как сообщалось ранее, инцидент произошел в пятницу, 1 мая. Частный пассажирский вертолет МИ-8Т взлетал с вертолетной площадки. При этом он завалился набок. На борту находилось 24 человека. Воздушное судно должно было доставить вахтовиков в Ненецкий автономный округ. Сообщалось, что в результате случившегося пострадали 10 человек. СК завел уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Росавиация классифицировала случившееся как аварию.

Позднее в МЧС сообщили, что в результате пострадали 11 человек. Медики осмотрели этих людей и отпустили на амбулаторное лечение.

«Причины случившегося устанавливаются», – говорится в сообщении.