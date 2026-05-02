Стала известна предварительная причина ЧП с вертолетом в Коми

Предварительной причиной ЧП с вертолетом, которое произошло в Усинске в пятницу, 1 мая, мог стать человеческий фактор. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Как сообщалось ранее, частный пассажирский вертолет МИ-8Т взлетал с вертолетной площадки. При этом он завалился набок. На борту находилось 24 человека. Воздушное судно должно было доставить вахтовиков в Ненецкий автономный округ. Сообщалось, что в результате случившегося пострадали 11 человек. СК завел уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Росавиация классифицировала случившееся как аварию.

По предварительным данным, причиной случившегося стал человеческий фактор. Пилот рассказал, что не справился с управлением. Вертолет зацепил что-то лопастями и завалился набок.