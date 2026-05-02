НовостиПроисшествия2 мая 2026 11:30

В Коми горела квартира: погиб один человек

В результате пожара в квартире в Коми погиб 62-летний мужчина
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Коми

В пятницу, 1 мая, в Воркуте горела квартира, в результате чего погиб 62-летний мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Коми.

Инцидент произошел на Привокзальной площади. В одном из домов загорелась квартира. На место прибыли пожарные. Они спасли пятерых жильцов. Кроме того, из дома эвакуировались 28 человек. На месте происшествия обнаружили тело погибшего. Ему было 62 года.

Пожар удалось потушить. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров. На месте происшествия работали 10 человек и четыре единицы техники.

«Предварительная причина пожара – неисправность электрооборудования», – говорится в сообщении.