В Коми 16-летний подросток убил мужчину и четверть века скрывался от правосудия

В Коми мужчина пойдет под суд за совершенное в 2001 году убийство Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Усинске 42-летнего жителя Санкт-Петербурга обвиняют в убийстве, совершенном группой лиц в 2001 году. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Трагедия произошла в августе 2001 года в квартире дома на улице Пионерской. Обвиняемый, которому на тот момент было 16 лет, и его 17-летний знакомый убили 55-летнго мужчину. После этого фигуранты скрылись.

Долгие годы преступление оставалось нераскрытым. Однако силовики нашли фигуранта. Его сообщник уже скончался.

«В ближайшее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу», – говорится в сообщении.