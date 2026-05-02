В Коми построят семь ФАПов

Гольдштейн: в Коми построят семь фельдшерско-акушерских пунктов в 2026 году

В 2026 году в Коми планируют построить семь фельдшерско-акушерских пунктов. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил глава республики Ростислав Гольдштейн.

«В 2026 году введём ещё 7 ФАПов, поликлинику в Лесозаводе, амбулатории в Благоево и Пажге», – рассказал руководитель региона.

По его словам, в Коми продолжат закупать передвижные медицинские комплексы для детских поликлиник, а также новых КТ для районных больниц. В Кардиодиспансере откроют отделение радионуклидной диагностики.

Глава республики добавил, что в Ухтинской поликлинике, Сыктывкарской горбольнице и Печорской ЦРБ сделают капитальный ремонт. По его словам, в Сыктывкаре достраивают инфекционную больницу, а также пристройку к детской клинической больнице. В Усть-Куломе завершается возведение поликлиники.

Активно проектируем перинатальный центр, чтобы в 2028 году выйти на стройку», – добавил Гольдштейн.