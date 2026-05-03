Житель Коми погасил долг после запрета на выезд за границу

Запрет на выезд заставил должника из Коми расплатиться

В Вуктыле местный житель полностью погасил задолженность после того, как решил выехать за границу. Об этом сообщили в УФССП Коми.

С 2021 по 2026 год в отношении мужчины было возбуждено шесть исполнительных производств по долгам по налогам и кредитам на общую сумму около 170 тысяч рублей. Ограничения на регистрационные действия с квартирой и автомобилем не повлияли на ситуацию — должник не планировал распоряжаться имуществом.

Также в течение нескольких лет не действовала и мера в виде запрета на выезд за границу. Однако, когда мужчина решил отправиться в поездку, он обратился к приставам, оплатил всю задолженность и исполнительский сбор — около 15,4 тысячи рублей.