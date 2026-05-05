Суд в Коми частично удовлетворил иск после ДТП с коровой

Водитель не получит полную компенсацию за наезд на корову

Усть-Вымский районный суд Коми рассмотрел иск водителя, который потребовал более 455 тысяч рублей за ремонт автомобиля после наезда на корову. Об этом сообщили в пресс-службе судов.

Авария произошла в августе 2025 года. Как установил суд, животные находились у дороги без присмотра, и одна из коров вышла на проезжую часть. При этом водитель ехал в пределах населённого пункта, где установлен знак «Перегон скота», но не выбрал безопасную скорость.

Суд признал обоюдную вину: 70% ответственности возложено на водителя, 30% — на владельцев животных. В итоге с каждого из ответчиков взыскано по 68 тысяч рублей. Решение пока не вступило в законную силу.

Кроме того, суд усомнился в показаниях одного из свидетелей и направил материалы в следственные органы для проверки на предмет дачи ложных показаний.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Когда на УЗИ сказали о двойне, я полдня смотрела в стену»: как семья из Эжвы стала в один миг многодетной и ни на секунду не пожалела об этом

Семья из Эжвы раскрыла секреты семейного многодетного счастья (подробности)