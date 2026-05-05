В Коми оштрафовали женщину за нападение на полицейского

Суд назначил штраф в размере 20 тысяч рублей

Сосногорский городской суд Республики Коми признал местную жительницу виновной в применении насилия к сотруднику полиции.

Инцидент произошёл ночью на железнодорожном вокзале Сосногорска. Находившаяся в состоянии алкогольного опьянения женщина привлекла внимание правоохранителей. Она отказалась пройти медицинское освидетельствование и попыталась скрыться, но упала. Когда полицейский попытался помочь ей подняться, женщина ударила его ногой.

Суд квалифицировал действия как применение насилия, не опасного для жизни и здоровья представителя власти, и назначил штраф в размере 20 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.

