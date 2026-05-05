Родители Коми смогут подать заявки на детский отдых с 5 мая

В Коми 5 мая в 10:00 откроется онлайн-регистрация на получение путёвок в детские оздоровительные лагеря. Подать заявление можно на сайте влето11.рф, сообщили в региональном Минобрнауки.

В этом году отдых для детей организуют три лагеря — «Гренада», «Мечта» и «Черноморская зорька». Запланировано несколько смен в июне–августе, включая выездную площадку на побережье Чёрного моря.

Льготные путёвки предусмотрены для детей из семей участников СВО, воспитанников детских домов, жителей Арктических районов, а также детей с инвалидностью и ОВЗ.

Кроме того, родители могут получить компенсацию за самостоятельно приобретённые путёвки — до 850 рублей в сутки. Условие — лагерь должен входить в официальный реестр.

