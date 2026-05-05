Ушли один за другим: в Воркуте умерли почти в одно время ученики разных школ

В Воркуте за неделю скончались двое школьников.

В Воркуте за последние дни произошли две трагедии, унесшие жизни детей. По данным властей, смерти не связаны между собой. Об этом в своем обращении к жителям сообщил глава города Игорь Гурьев.

Так, в ночь с 26 на 27 апреля скончалась учащаяся школы №42. Предварительная причина смерти – остановка сердца. Правоохранительные органы проводят проверку и устанавливают все обстоятельства.

Накануне, 4 мая, умер учащийся школы №39. С 20 апреля он находился на больничном и был госпитализирован. По предварительным данным, причиной стал отек головного мозга.

Глава города выразил искренние соболезнования семьям, потерявшим детей, и отметил, что власти готовы оказать им необходимую поддержку. Гурьев также попросил жителей не распространять непроверенную информацию и доверять только официальным источникам.

Подробности произошедшего устанавливаются.

