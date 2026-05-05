Мать убитой продавщицы из Сыктывкара требует 10 млн рублей компенсации

Присяжные признали Николая Головина виновным и не заслуживающим снисхождения.

Мать Дианы П., которая была жестоко убита в Сыктывкаре в 2014 году, подала гражданский иск о компенсации морального вреда в размере 10 млн рублей, сообщает ТАСС.

Стороны выступили в прениях по уголовному делу о разбое и убийстве в торговом павильоне «Тепличного сервиса», и государственный обвинитель попросил признать 42-летнего Николая Головина виновным и назначить ему 21 год колонии строгого режима со штрафом 300 тысяч рублей.

Ранее присяжные признали Головина виновным и не заслуживающим снисхождения. Фигуранта вычислили спустя 12 лет благодаря современным технологиям – по запаховым следам, задержали в Краснодарском крае и доставили в Сыктывкар. Следствие установило, что в апреле 2014 года мужчина напал на торговый павильон на улице Кутузова, нанес продавщице множественные удары ножом, похитил деньги из кассы и скрылся, а от полученных ранений женщина умерла на месте.

Преступление удалось раскрыть в рамках системной работы по расследованию дел прошлых лет.

