Продавала несуществующие турпутевки: жительницу Коми задержали за мошенничество на 1,3 млн рублей

В Коми женщина продала несуществующих турпутевок на 1,3 млн рублей

В Усинске 49-летнюю местную жительницу подозревают в мошенничестве на сумму более 1,3 млн рублей при оказании туристических услуг. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Женщина уволилась из турфирмы, но продолжила принимать заявки от постоянных клиентов на поездки за границу. Фигурантка получала предоплату, но своих обязательств не выполняла.

«Так, жительница Усинска в рамках раннего бронирования перелета и отеля в Турции передала подозреваемой 384 тысячи рублей, но путевку так и не получила», – рассказали в полиции.

В ведомстве добавили, что фигурантка причастна еще к двум аналогичным преступлениям. Общая сумма ущерба превысила 1,3 млн рублей. Возбуждено уголовное дело. Фигурантка находится под подпиской о невыезде.