Ухтинец взял у восьми человек 656 тысяч рублей на мебель, но ничего не сделал

Мужчина оправдывался личными проблемами и алкоголем, но суд признал его виновным.

Ухтинский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении 43-летнего предпринимателя, который принимал заказы на изготовление мебели по индивидуальным проектам, и признал его виновным в мошенничестве с причинением значительного ущерба гражданину.

Суд установил, что с марта 2022 года по февраль 2024 года ухтинец, испытывавший финансовые проблемы и имевший долги по нескольким исполнительным производствам, заключил договоры с восемью местными жителями, но не намеревался их исполнять, и несмотря на неоднократные переносы сроков, мебель так и не изготовил и не доставил. Общая сумма ущерба составила 656 тысяч рублей.

В суде мужчина подтвердил, что заключал договоры и получал деньги, но настаивал, что изначально планировал выполнить заказы, а помешали ему личные проблемы и злоупотребление алкоголем, а не преступный умысел. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 400 часов обязательных работ, а также удовлетворил иски потерпевших о взыскании причиненного ущерба. Приговор пока не вступил в законную силу.

