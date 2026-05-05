В Коми 18 050 пенсионеров получат двойную фиксированную выплату

С января 2026 года фиксированная часть пенсии составляет 9 584,69 руб., а для 80-летних – 19 169,38 руб.

Пенсионеры по достижении 80 лет получают повышенную пенсию за счет увеличения фиксированной части страховой пенсии по старости в два раза. По данным СФР по Коми, в 2026 году число таких получателей в республике составляет 18 050 человек.

В соцфонде пояснили, что фиксированная выплата гарантируется государством, не зависит от стажа, зарплаты и страховых взносов, ежегодно индексируется и с января 2026 года равна 9 584,69 руб., а двойной размер для граждан 80 лет и старше – 19 169,38 руб. Для тех, кто живет в районах Крайнего Севера и приравненных местностях, эта сумма дополнительно увеличивается на районный коэффициент.

Перерасчет и назначение повышенной выплаты при достижении 80 лет производятся автоматически, без заявления, и пенсия в увеличенном размере выплачивается со следующего месяца после дня рождения. На повышенную выплату могут рассчитывать только получатели страховой пенсии по старости; тем, кто получает социальные пенсии, пенсии по потере кормильца или по инвалидности, такое повышение не положено. Людям с инвалидностью I группы, у которых фиксированная выплата уже увеличена в связи с инвалидностью, пенсия при достижении 80 лет также не пересчитывается в сторону увеличения.

