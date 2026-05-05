Организатор наркогруппы из Ухты получил 13 лет колонии строгого режима

Двое соучастников осуждены еще в 2013 году, а организатор скрывался от следствия.

В Ухте вынесли приговор местному жителю, который много лет прятался от правосудия за границей. Мужчину признали виновным в том, что он организовал наркобизнес: вместе с братом и приятелем они сбывали наркотики в особо крупных размерах.

Как сообщили в прокуратуре Коми, все началось в конце 2012 года. Братья торговали в городе продуктами питания, и под видом обычных товаров в Ухту из Питера и Ленобласти приезжали не только еда, но и наркотики. За пару месяцев преступная группа успела сбыть больше 840 граммов гашиша и больше 30 граммов амфетамина. Последнюю крупную партию перехватили полицейские.

Двое подельников получили сроки еще в 2013-м, а вот главный организатор смог ускользнуть от следствия и надолго исчез, однако беглеца нашли.

Суд приговорил мужчину к 13 годам колонии строгого режима и назначил штраф в 300 тысяч рублей.

Приговор пока не вступил в силу.

