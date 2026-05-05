В Коми шахтера поймали на липовой справке для опасной работы

По материалам спецпрокуратуры возбуждено уголовное дело о подделке документов.

В Воркуте прокуратура, которая следит за соблюдением законов в угольной отрасли, нашла шахтера с липовой медсправкой. Мужчину уже взяли на работу, а документы оказались фальшивкой.

В ведомстве отметили,что работа в шахте - одна из самых вредных и опасных, поэтому при устройстве и каждый год после этого сотрудники обязаны проходить врачей, получать справку от психиатра и сдавать анализы на наркотики. Без этого к работе не допускают.

Один из рабочих как раз устроился в ООО «Северная алмазная компания» и принес все нужные бумаги, в том числе заключение психиатрической комиссии, которое дает право спускаться в шахту и работать на других опасных объектах.

Но когда прокуратура проверила документ и запросила данные в самой больнице, выяснилось, что никто никаких обследований мужчине не проводил, а заключение оказалось фальшивым.

Материалы передали в полицию, и против шахтера возбудили уголовное дело за подделку официального документа.

