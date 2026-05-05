Бедных в Коми стало чуть меньше

Разрыв между богатыми и бедными в Коми сократился до 12,9 раза.

Комистат подвел предварительные итоги 2025 года по уровню бедности в республике. Цифры, скажем прямо, неоднозначные. С одной стороны, доля жителей с доходами ниже прожиточного минимума снизилась до 9,4%. Это на 0,7 процентного пункта меньше, чем год назад (в 2024-м было 10,1%). Вроде бы плюс, динамика положительная. Но с другой стороны, в Коми до сих пор самый высокий уровень бедности среди всех регионов Северо-Западного федерального округа. Для сравнения: в Санкт-Петербурге этот показатель едва дотягивает до 3,2%, а в целом по стране — 6,7%.

При этом граница бедности в республике в 2025 году установлена на отметке 21 446 рублей в месяц. Это намного выше общероссийского показателя (16 903 рубля). То есть, чтобы не считаться бедным в Коми, нужно зарабатывать заметно больше, чем в среднем по России.

Еще один плюс: имущественное неравенство потихоньку сокращается. Разрыв между доходами 10% самых богатых и 10% самых бедных жителей республики уменьшился до 12,9 раза (год назад было 13 раз). В масштабах страны этот разрыв, кстати, вырос — с 15,5 до 16 раз. По коэффициенту расслоения в СЗФО Коми, если ранжировать от самого сильного неравенства к самому слабому, заняла третью строчку. Самый большой разрыв (19,9 раза) — в Ненецком автономном округе. А самые сглаженные показатели — в Мурманской (10,5 раза), Ленинградской (10,9) и Новгородской (10,9) областях.

