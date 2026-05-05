В Усинске загорелся диван в квартире, пострадал 14-летний подросток

Фото ГУ МЧС по Коми.

Накануне, 4 мая, в пожарно-спасательную службу Усинска позвонили и сообщили о возгорании в квартире жилого дома. К приезду спасателей огонь уже потушили, и он успел охватить всего два квадратных метра.

На фото видно, что повреждения получил диван. В результате происшествия пострадал 14-летний подросток. Подробностей о его состоянии не сообщается.

Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Выжить в схватке, чтобы умереть от ожидания: в Коми на мужчину напал медведь, но скончался он дома

Пострадавший от нападения медведя житель Коми умер от кровопотери (подробности)