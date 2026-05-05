Самолет из Пулково в Челябинск сел в Сыктывкаре из-за атаки БПЛА

Самолет авиакомпании «Россия», который летел из Санкт-Петербурга в Челябинск, задержится в Сыктывкаре до вечера. Напомним, утром 5 мая в Челябинской области ввели режим опасности атаки беспилотников, и аэропорт Баландино с 08:44 ограничил прием и выпуск рейсов. Ограничения сняли только в 11:53.

Борт, который тем временем приняла столица Коми, вылетит дальше в 21:00, говорится в онлайн-табло сыктывкарского аэропорта.

Перенесли и вылет другого самолета «России». Рейс из Сыктывкара в Санкт-Петербург должен был отправиться в 14:30, но поднимется в воздух только в 17:00. В Пулково ограничения на прием и выпуск действовали с 02:32 до 04:17.

Ранее в Сыктывкаре уже задерживался самолет из Москвы в Пермь: его тоже перенаправили в столицу Коми из-за атаки БПЛА в Перми.

