Обвиняемый в убийстве продавщицы в Сыктывкаре заявил, что оговорил себя

Мать погибшей Дианы Потолицыной требует 10 млн рублей компенсации морального вреда.

В Верховном суде Коми прошли прения по делу Николая Головина, которого обвиняют в убийстве продавца торгового павильона «Пригородный» в Сыктывкаре, совершенном в 2014 году. Прокурор запросил для него более 20 лет лишения свободы, а сторона защиты настаивает на отправке дела на новое рассмотрение.

Адвокат указал, что все судимости Головина погашены, он является военнослужащим, и настаивает на том, что его подзащитный себя оговорил. Защитник считает, что нужно распустить коллегию присяжных и направить дело на новое рассмотрение иным составом суда. Сам Головин заявил, что не согласен с гражданским иском о компенсации морального вреда на 10 млн рублей, потому что невиновен. Он сказал, что дело построено на лжи, он оговорил себя под давлением, и никаких доказательств, кроме его явки с повинной, нет.

Напомним, Диана Потолицына, продавец торгового павильона на улице Кутузова в Сыктывкаре, была убита 16 апреля 2014 года при ограблении. Тело женщины с ножевыми ранениями нашли на рабочем месте. Полиция долго искала убийцу, был даже задержан подозреваемый по имени Антон, но следователи не смогли собрать доказательства и отпустили его. В августе 2025 года в Краснодарском крае задержали Николая Головина, у которого взяли биологические образцы. Экспертиза запаховых следов дала положительный результат. После задержания Головин дал подробные показания и подтвердил их при проверке на месте. Его обвинили в разбое и убийстве, сопряженном с разбоем, но вину он не признал.

