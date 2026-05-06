Житель Коми утонул в реке Ижме, проверяя рыболовные сети

Спасатели искали сосногорца трое суток, но нашли уже без признаков жизни.

В Сосногорске утонул мужчина, который отправился проверять рыболовные сети на реке Ижме. Трагедия произошла 2 мая. Житель города 1971 года рождения уехал на водоем и пропал. Близкие забили тревогу, и полиция обратилась за помощью к спасателям.

В воскресенье, 3 мая, сотрудники Ухтинского аварийно-спасательного отряда «СПАС-КОМИ» обследовали место предполагаемой рыбалки, но найти мужчину не смогли. Тело обнаружили только 5 мая: его нашли жители деревни Порожск примерно в 65 километрах от того места, где рыбака видели в последний раз. К тому моменту мужчина был уже мертв.

