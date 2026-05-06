Твой кадр — твой взлёт! Стартует конкурс для смелых «Коми: моё место силы»

Стань лицом Коми и получи приз — путешествие к горам. Фото: Екатерина САВЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В республике объявлен конкурс «Коми: моё место силы». Если вы живете здесь — запросто можете стать лицом своего края и получить классный приз. Конкурс приурочили сразу к двум важным темам: Году единства народов России и Году села в Коми. Как принять участие и что дают победителям, расскажет «Комсомолка».

Какой же приз?!

Путешествие на вертолете к Уральским горам от турфирмы «Другая планета». Представьте: с высоты посмотрите на дикие уголки северной природы, куда обычным путем не добраться.

Что для этого сделать?

С 1 мая по 11 сентября запостите у себя во «ВКонтакте» (страница должна быть открыта) авторский снимок или ролик о любом месте Коми, которое вам дорого. В посте пропишите хэштеги: #КомиМоёМестоСилы и один из хэштегов ниже (на выбор). И обязательно отметьте аккаунт министерства @minturizmkomi.

Выбирайте свою номинацию:

— «Природные жемчужины Коми» — для гор, рек и водопадов. Тег: #ПриродныеЖемчужиныКоми

— «Культурный код Коми» — про музеи, памятники и этнодеревни. Тег: #КультурныйКодКоми

— «Сельский маршрут Коми» — всё интересное в сёлах и деревнях. Тег: #СельскийМаршрутКоми

— «Мой маршрут» — ваша собственная экскурсия по региону. Тег: #МойМаршрутКоми

— «Видеооткрытка Коми» — короткие ролики или клипы ВК до 3 минут. Тег: #ВидеооткрыткаКоми

А что ещё дают?

Победителям в каждой номинации (1-е место) вручат сертификаты на поездки по республике. Те, кто займут 2-е и 3-е места, получат символические подарки. А для победителя в номинации «Народный выбор» (больше всех лайков и репостов) приготовили отдельный спецприз.

Итоги объявят до 23 сентября, а награждение пройдет до 27 сентября. Все подробности про условия, требования к фото/видео и согласие для участников до 17 лет — по ссылке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«А если б на секунду опоздал…»: интинец, случайно проходящий мимо речки, вытащил из-подо льда 14-летнего школьника, который высматривал выдру

Ремонтник вагонов спас тонущего школьника из-подо льда в Инте (подробности)