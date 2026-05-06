В Сыктывкаре срочно нужны доноры трех отрицательных групп крови

Фото: архив КП.

В Сыктывкаре станция переливания крови обновила так называемый «донорский светофор» и попросила горожан откликнуться. Сейчас в запасах медцентра образовалась нехватка некоторых групп крови, так что записываться заранее не нужно – приходите, когда удобно.

Специалисты рассказали, что в первую очередь ждут доноров с первой отрицательной (O(I) Rh−) – в этой группе крови есть повышенная потребность (красный уровень).

Также есть необходимость во второй отрицательной (A(II) Rh−) и третьей отрицательной (B(III) Rh–) группах крови. Именно эти категории сейчас подсвечены жёлтым – это сигнал о том, что запасы желательно пополнить.

