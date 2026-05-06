В Коми ожидается температурный контраст от метели до +15

Синоптики прогнозируют на 8 мая дожди с мокрым снегом и небольшое похолодание. Фото: Дарья КИНЗИКЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Синоптики предупредили жителей Коми о резких перепадах погоды в ближайшие два дня – прогноз обещает крайнюю неоднородность.

В четверг, 7 мая, по всей республике будет переменная облачность, местами возможны небольшие дожди и мокрый снег. Ветер западный – 3-8 м/с, на северо-востоке порывы разовьются до 13 м/с. Ночью температура опустится до -1...+4 градусов. А вот днем картина резко поменяется в зависимости от территории: на севере столбики термометров покажут всего +4...+9, тогда как южные районы порадуют почти летним теплом – до +10...+15.

Воркутинский район остается под особым контролем: там синоптики обещают снег и настоящую метель, а ветер разгонится до 17 метров в секунду. В Заполярье температура будет балансировать между -3 и +2 градусами.

В пятницу, 8 мая, погода начнет меняться. На севере станет еще холоднее – ночью до -5 градусов, днем не выше +4...+9. В южных районах небо затянет облаками, пройдут дожди с мокрым снегом, а дневная температура немного снизится до +7...+12. Жителям республики стоит быть готовыми к резким переменам и одеваться по погоде.

