Вечный огонь из Москвы отправился в пять уголков Коми

В Коми привезли частичку Вечного огня с Могилы Неизвестного Солдата из Москвы. Акция «Огонь памяти» проводится в республике впервые. Священное пламя торжественно встретили в Сыктывкаре.

Дальше огонь отправится в пять населённых пунктов, где до сих пор живут ветераны Великой Отечественной. Это Сыктывкар, Ухта, Печора, Воркута и село Визинга в Сысольском районе.

Каждому муниципалитету вручили лампаду с частицей пламени. Накануне 9 Мая на мемориалах зажгут огонь, организуют вахты памяти и поздравят героев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Полевая кухня, «Бессмертный полк» и парад: как в Сыктывкаре будут праздновать 81-ю годовщину Дня Победы

В Сыктывкаре 9 Мая жителей города накормят полевой кухней (подробности)