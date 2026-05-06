В Воркуте осуждён избивший соседа из-за громкой музыки местный житель

В Воркуте вынесли приговор мужчине 38 лет, который поколотил соседа из-за слишком громкой музыки. Городской суд признал его виновным по первой части 112-й статьи УК — это умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести (без опасности для жизни, но с длительным расстройством здоровья).

Как выяснилось в суде, соседи и раньше не ладили — всё из-за музыки. Один из них постоянно включал её и днём, и ночью, на замечания не реагировал. Вечером 20 августа прошлого года подсудимый пришёл домой и снова услышал громкие звуки этажом ниже. Примерно в десять вечера он пошёл разбираться. Разговор быстро перерос в драку: мужчина ударил соседа кулаком по голове и лицу не меньше пяти раз. В итоге пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму.

Сам обвиняемый свою вину признал полностью. Потерпевший тоже подтвердил, что конфликт действительно случился из-за музыки на полной громкости. Суд в итоге назначил наказание — один год ограничения свободы. Приговор пока не вступил в законную силу.

