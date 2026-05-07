Житель Коми получил год принудительных работ после гибели бабушки в ДТП

Подсудимый заявил, что причиной аварии стала наледь на трассе

В Прилузском районе Коми суд вынес приговор 23-летнему местному жителю по делу о смертельном ДТП, в котором погибла его бабушка. Об этом сообщили в пресс-службе судов.

Как установил суд, молодой человек за рулем автомобиля LADA PRIORA не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем. Авария произошла на 585-м километре трассы Сыктывкар — Чебоксары.

От сильного удара заднюю часть легковушки оторвало. Находившаяся на переднем пассажирском сиденье бабушка водителя погибла на месте происшествия. Мужчина вез женщину домой из районной больницы.

Подсудимый частично признал вину, назвав произошедшее трагической случайностью. По его словам, автомобиль был исправен, а причиной потери управления стала наледь на дороге. Он рассказал, что пытался выровнять машину после заноса, однако автомобиль развернуло по диагонали на встречной полосе, после чего произошло столкновение с полуприцепом Volvo.

Суд пришел к выводу, что водитель нарушил правила дорожного движения по неосторожности и должен был предвидеть возможные последствия своих действий. С учетом смягчающих обстоятельств и отсутствия отягчающих суд назначил наказание в виде одного года принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства. Также мужчину лишили права управлять транспортными средствами сроком на два года.