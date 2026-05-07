Директора компании в Инте оштрафовали за задержку зарплаты сотрудникам

Нарушения выявили при выплатах за конец 2025 и начало 2026 года

Мировой судья Восточного судебного участка Инты рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении директора ООО «Теплоэнергия» Константина Ручкина.

Как сообщили в суде, руководителя предприятия признали виновным за несвоевременную выплату заработной платы сотрудникам.

Установлено, что работники организации с задержкой получали зарплату за первые и вторые половины ноября и декабря 2025 года, а также за январь и февраль 2026 года.

Суд назначил директору компании административное наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.