Директора компании в Инте оштрафовали за задержку зарплаты сотрудникам

Мировой судья Восточного судебного участка Инты рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении директора ООО «Теплоэнергия» Константина Ручкина.
Как сообщили в суде, руководителя предприятия признали виновным за несвоевременную выплату заработной платы сотрудникам.
Установлено, что работники организации с задержкой получали зарплату за первые и вторые половины ноября и декабря 2025 года, а также за январь и февраль 2026 года.
Суд назначил директору компании административное наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.