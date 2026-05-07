В Коми пьяный водитель пытался выдать жену за виновницу остановки ГИБДД

Автомобиль нарушителя конфисковали в доход государства

Сосногорский городской суд вынес приговор 36-летнему жителю Ухты за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Как установил суд, ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. Несмотря на это, он вновь сел за руль в нетрезвом состоянии.

На автомобиле УАЗ он передвигался по поселку Поляна в Сосногорске, где был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции. Во время проверки мужчина перелез на заднее пассажирское сиденье и заявил полицейским, что машиной управляла его жена, которая якобы скрылась с места происшествия.

Суд признал мужчину виновным. Ему назначили наказание в виде 400 часов обязательных работ с лишением права управления транспортными средствами на срок 2 года и 6 месяцев. Кроме того, автомобиль УАЗ конфискован в доход государства.