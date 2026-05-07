В Емве из однокомнатной квартиры спасают 20 кошек без еды и воды

Фото волонтеров "Пушистое счастье".

В Емве в однокомнатной квартире взаперти оказались 20 животных. Как пишет газета «Княжпогостские вести», у бедолаг нет ни еды, ни воды, ни присмотра, а у многих питомцев заметны признаки недоедания и болезни.

Волонтеры местной организации «Пушистое счастье» рассказали, что изначально кошек было около 40. С января неравнодушные жители уже забрали на временную передержку 22 животных, а также провели в квартире уборку и вывезли мусор. Сейчас в помещении остаются примерно 20 питомцев. Их состояние, по словам спасателей, запущенное и истощенное, кошки почти одичали и им нужна долгая адаптация перед тем, как искать новых хозяев. Шестеро уже нашли дом: это котик Пашка и пятеро котят.

Прежней хозяйке – 70-летней бабушке – сейчас тоже требуется помощь. Кроме того, суд уже вынес решение: женщина обязана сделать ремонт в квартире и сократить число питомцев до пяти особей.

Волонтеры бьют тревогу: своими силами они не справятся. Сейчас пристроем животных занимаются всего семь человек, а на лечение и уход за двумя десятками кошек нужны руки и средства. Они просят неравнодушных местных жителей откликнуться и помочь.

