В Ухте ищут 41-летнюю Татьяну Фомину, пропавшую 4 мая

Фото: Лиза Алерт

В Ухте пропала 41-летняя Татьяна Николаевна Фомина. С 4 мая 2026 года о ней ничего не известно.

На поиски женщины, которая оставила записку и ушла, подключились серьезные силы. Ухтинский аварийно-спасательный отряд «СПАС-КОМИ» выехал на место по просьбе полиции. Местная жительница 1985 года рождения в последний раз была замечена на реке Ухте. К работе также присоединились 15 добровольцев Всероссийского общества спасания на водах (ВОСВОД) вместе с национальным центром помощи по Коми.

Майор ВОСВОД Юрий Кисляков рассказал «Комиинформу», что спасатели уже осмотрели территорию от Ухты до Усть-Ухты и обследовали 45 километров акватории, включая район моста. Вечером поиски продолжатся вдоль береговой линии поселка Веселый Кут. Задача осложняется весенним паводком, а уровень воды быстро растет, и это сильно мешает работе.

Волонтеры «Лиза Алерт» также распространили ориентировку. Любую информацию о пропавшей просят сообщать по телефону горячей линии 8-800-700-54-52 (бесплатно по России) или 02.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«А если б на секунду опоздал…»: интинец, случайно проходящий мимо речки, вытащил из-подо льда 14-летнего школьника, который высматривал выдру

Ремонтник вагонов спас тонущего школьника из-подо льда в Инте (подробности)