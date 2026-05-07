17-летняя школьница из Сыктывкара перевела мошеннику деньги за фотоаппарат

7-летняя школьница из Сыктывкара перевела мошеннику 47,5 тыс. рублей за несуществующий фотоаппарат. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В полицию Сыктывкара обратилась 17-летняя школьница, которая рассказала, что ее обманули при попытке купить фотоаппарат через интернет. На одном из сайтов с объявлениями она нашла подходящую модель, связалась с продавцом, и тот для удобства предложил перейти в мессенджер. Там мужчина отправил ей фотографии и видеообзор камеры, чем сразу вызвал доверие.

Продавец запросил полную предоплату в 45 тысяч рублей за сам товар и еще 2,5 тысяч за доставку. Школьница перевела все, что просили. Мужчина подтвердил отправку, но в оговоренный день посылка не пришла, а «продавец» просто заблокировал покупательницу, удалил переписку и перестал выходить на связь.

Как сообщили в МВД по Коми, по факту случившегося возбуждено уголовное дело о мошенничестве с причинением значительного ущерба.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«А если б на секунду опоздал…»: интинец, случайно проходящий мимо речки, вытащил из-подо льда 14-летнего школьника, который высматривал выдру

Ремонтник вагонов спас тонущего школьника из-подо льда в Инте (подробности)