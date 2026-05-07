Четверо жителей Коми обманули нефтегазовую компанию почти на 100 тысяч рублей

Обвиняемые признали вину и полностью возместили ущерб, дело передано в су.

Заместитель прокурора Коми утвердил обвинительное заключение против четверых местных жителей. Трое из них обвиняются в мошенничестве группой лиц по предварительному сговору, а четвертый – в пособничестве такому мошенничеству.

Как рассказали в республиканской прокуратуре, в января по июль 2025 года сотрудники одного из филиалов нефтегазовой компании и владелец квартиры в Микуни придумали схему, как украсть деньги предприятия. Аферисты заключили липовые договоры аренды жилья, указав в них не реальные 10 тысяч рублей в месяц, а завышенную сумму – 18 тысяч рублей. Поддельные бумаги отдали работодателю для получения компенсации.

Так как компания возмещала сотрудникам 90% стоимости аренды, на их счета каждый месяц падало по 16,2 тысяч рублей вместо положенных 9 тысяч. Чтобы все выглядело правдоподобно, работники переводили квартирной хозяйке полную сумму по фиктивному договору, а она возвращала им разницу, оставляя себе только реальную плату за жилье. В итоге предприятие потеряло 99,2 тысяч рублей.

Обвиняемые признали свою вину и полностью возместили ущерб. Уголовное дело направили в Усть-Вымский районный суд.

