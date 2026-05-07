НовостиДом. Семья7 мая 2026 10:14

В фонтане у мэрии Сыктывкара снова плавает форель

Глава города Максим Мартышин пообещал, что рыбу скоро начнут подкармливать
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Прохожие уже останавливаются посмотреть на необычных обитателей центра города. Фото: мэрия Сыктывкара.

Прохожие уже останавливаются посмотреть на необычных обитателей центра города. Фото: мэрия Сыктывкара.

В Сыктывкаре в фонтан прямо у городской администрации опять запустили форель. О возвращении рыбы сообщил глава города Максим Мартышин.

По его словам, в этом году форель заметно крупнее, чем обычно, так что и взрослым, и детям будет легче за ней наблюдать. Сейчас рыба привыкает к новому месту, а потом начнется прикормка.

На опубликованных фотографиях видно, что форель уже спокойно плавает среди струй фонтана и каменного дна. Прохожие останавливаются и с любопытством разглядывают необычных обитателей центра города.

